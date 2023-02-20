ارتفاع أسعار النفط وسط آمال بانتعاش الأسواق

ارتفعت أسعار النفط الاثنين، بعد تسجيلها خسائر أسبوعية وسط آمال بأن يساهم الطلب الصيني في تحفيز الأسواق عقب إنهاء سياسة القيود الوبائية الصارمة.

وزادت قيمة عقود خام برنت القياسي تسليم شهر أبريل بنسبة 0.80% أو بمقدار 68 سنتاً إلى 83.68 دولاراً للبرميل، في تمام الساعة 08:57 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

فيما ارتفعت عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم شهر مارس بنسبة 0.70% أو بمقدار 53 سنتاً إلى 76.87 دولاراً للبرميل.

في غضون ذلك، استقر مؤشر الدولار – الذي يقيس قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسية – عند 103.87 نقطة، بعدما شكل ضغطا على أسعار السلع المقومة بالعملة الأمريكية الأسبوع الماضي لقوته المستمرة.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الأسبوع الماضي، إن الطلب الصيني سينمو بمقدار 900 ألف برميل يوميا هذا العام، ليبلغ 15.9 مليون برميل يوميا، بعد تخفيف القيود.

سجل النفط خسائر في الأسبوع الماضي بعد تراجعه في 4 جلسات متتالية، بضغط من ارتفاع الدولار المدعوم بآفاق تشديد الفائدة في الولايات المتحدة، إلى جانب النمو المفاجئ في المخزونات الأميركية.