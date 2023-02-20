الإمارات وإسرائيل تكشفان عن أول سفينة عسكرية بإنتاج مشترك

كشفت الإمارات ودولة الاحتلال، الاثنين، عن أول سفينة عسكرية غير مأهولة «دون قبطان» تم إنتاجها بواسطة شركات دفاعية من البلدين.

وتم الكشف عن السفينة، المزودة بأجهزة استشعار وأنظمة تصوير متطورة، يمكن استخدامها للمراقبة والاستطلاع ورصد الألغام، قبالة سواحل العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال معرض الدفاع البحري «نافدكس».

وتم تصنيع السفينة في إطار تعاون بين شركة صناعة الطيران الصهيونية ومجموعة إيدج الإماراتية.

وقال أورين جوتر، الذي يقود البرنامج البحري في الشركة الإسرائيلية، لوكالة فرانس برس «نحن نعرض للمرة الأولى مشروعا مشتركا يظهر قدرات ونقاط القوة»، عند كل من الشركتين في تأمين السواحل ومواجهة التهديدات بالألغام.