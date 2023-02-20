الاتحاد الأوروبي يعلن تخصيص 193 مليون يورو مساعدات لليمن

(كونا) – أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين تخصيص تمويل بنحو 193 مليون يورو لمساعدة الفئات الأكثر ضعفا في اليمن.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان صحفي إن التمويل الذي أعلنه مفوض الاتحاد الأوروبي يانيز لينارسيتش في منتدى الإنساني الدولي المنعقد بالرياض سيتيح توفير مساعدات منقذة للحياة للفئات الأكثر ضعفا باليمن.

وأوضحت المفوضية التي تعد الذراع التنفيذية للاتحاد أن 136 مليون يورو من هذا المبلغ سيوجه إلى شركاء الاتحاد الأوروبي في المجال الإنساني مثل الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بهدف المساعدة في تلبية الاحتياجات الناشئة الناتجة عن استمرار العنف والكوارث المفاجئة.

وأضاف أنه سيخصص كذلك 55 مليون يورو مساعدات إنمائية لدعم الأمن الغذائي وسبل العيش لتلبية احتياجات الأمن الغذائي العاجلة وكذلك التنمية طويلة الأجل والاعتماد على الذات.