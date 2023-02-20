البنك الدولي: استمرار ارتفاع «التضخم» في أسعار المواد الغذائية عالمياً

يواصل التضخم ارتفاعه حول العالم، مسجلاً أكثر من 5% في 83.3% من البلدان المنخفضة الدخل، و90.2% من الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، و91% في الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، وفقاً لأحدث تقارير عن الشهور من أكتوبر 2022 ويناير 2023، التي تشمل بيانات عن تضخم أسعار المواد الغذائية الصادرة عن البنك الدولي.

وسجلت نحو 85.7% من الدول مرتفعة الدخل ارتفاعاً في التضخم، وأغلقت مؤشرات أسعار الزراعة والحبوب بنسبة 2% أعلى مما كانت عليه قبل أسبوعين، وأغلق مؤشر أسعار الصادرات على ارتفاع بنحو 5%، وارتفعت أسعار الذرة والقمح والأرز بنسبة 1% و2% و5% على التوالي.

وأدى ارتفاع أسعار البن، التي زادت بنسبة 11% خلال الأسبوعين الماضيين، إلى زيادة مؤشر أسعار الصادرات، وعلى أساس سنوي، ترتفع أسعار الذرة والأرز بنسبة 9% و16% على الترتيب، وتقل أسعار القمح بنسبة 3%.

وارتفعت أسعار الذرة والقمح بنسبة 31% و14% على عما كانت عليه في يناير 2021، وتراجعت أسعار الأرز بنسبة 2%.

ووفقا لتحديث نظام معلومات الأسواق الزراعية الصادر في فبراير 2023، انخفضت أسعار الأسمدة بنسبة 40% منذ أن سجلت مستويات قياسية بقيمة إسمية في الربيع الماضي؛ بسبب الانخفاضات الأخيرة في أسعار الغاز الطبيعي وإعادة فتح مصانع الأسمدة في أوروبا.

وعلى الرغم من هذا الانخفاض، فإن الأسعار لا تزال تقريباً ضعف مستواها قبل عامين.