اقتصاد

«البيتكوين» ترتفع وتتداول قرب 25 ألف دولار

منذ 38 دقيقة
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ارتفعت العملات المشفرة في تعاملات الإثنين، لتتداول البيتكوين قرب 25 ألف دولار، مع ترقب المستثمرين لمحضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي سيصدر هذا الأسبوع. 

وصعدت البيتكوين بنسبة 1.71% عند 24944.75 دولار، في تمام الساعة 01:19 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وفقًا لبيانات «كوين باس».    

كما ارتفعت كل من الإيثريوم 1.61% إلى 1714.12 دولار، والريبل 1.27% عند 39.35 سنت.  

وقرر صندوق التحوط «جالويس كابيتال» وهو أحد أبرز ضحايا انهيار بورصة «إف تي إكس»، الإغلاق وإعادة أمواله المتبقية إلى المستثمرين، بعد احتجاز نصف أصوله في بورصة العملات المشفرة المنهارة، وفقًا لما نقلته «فاينانشيال تايمز». 

منذ 38 دقيقة
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صورة studiopress

studiopress

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