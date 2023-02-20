اقتصاد

«التجارة»: مبلغ الدعم ثابت للمواد الانشائية ولم يتغير على المستهلك

منذ ساعة واحدة
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(كونا) – قالت وزارة التجارة والصناعة اليوم الاثنين ان مبلغ الدعم ثابت للمواد الانشائية ولم يتغير على المستهلك مبينة أن ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الأساسية بشكل عام وأسباب عديدة أدى إلى انخفاض كميات المواد مقابل ما يدفعه المواطن.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اتخاذها عدة إجراءات للوصول إلى حلول توافقية مناسبة لجميع الأطراف يتقدمهم المواطن بالمرتبة الأولى.

وأضافت أنها مطالبة بتوفير المواد بأسعار عادلة ومناسبة للمواطن ودعما للمنتج الوطني في ذات الوقت موضحة أنه في ظل الإرتفاع والنقص العالمي فهي تعمل جاهدة من أجل تحقيق ذلك ما يصب في مصلحة المواطن والمصلحة العامة.

وأشارت إلى متابعتها باهتمام بالغ ما أثير في الآونة الأخيرة حول القرار الوزاري الخاص بإعادة تنظيم المواد الإنشائية المدعومة.

منذ ساعة واحدة
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صورة studiopress

studiopress

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