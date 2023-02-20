الدولار الأميركي واليورو يستقران أمام الدينار

(كونا) – استقر سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار الكويتي اليوم الأحد عند مستوى 0.306 كذلك سعر صرف اليورو عند مستوى 0.327 دينار مقارنة بأسعار يوم الخميس الماضي.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند مستوى 0.368 دينار في حين انخفض الفرنك السويسري بنسبة 0.24 في المئة إلى مستوى 0.331 دينار فيما استقر الين الياباني عند 0.002 دينار.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.