اقتصاد

الدولار الأميركي واليورو يستقران أمام الدينار

منذ ساعتين
0 2 أقل من دقيقة

(كونا) – استقر سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار الكويتي اليوم الأحد عند مستوى 0.306 كذلك سعر صرف اليورو عند مستوى 0.327 دينار مقارنة بأسعار يوم الخميس الماضي.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند مستوى 0.368 دينار في حين انخفض الفرنك السويسري بنسبة 0.24 في المئة إلى مستوى 0.331 دينار فيما استقر الين الياباني عند 0.002 دينار.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية. 

منذ ساعتين
0 2 أقل من دقيقة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

صندوق الاستثمارات السعودي يرفع حصته في «نينتدو» لألعاب الفيديو إلى 6%

يناير 12, 2023

معهد البترول: مخزونات النفط الأميركية ترتفع 6 ملايين برميل

سبتمبر 14, 2022

أسعار الذهب تتراجع مع تزايد توقعات رفع الفائدة الأميركية

سبتمبر 14, 2022

أسعار الذهب ترتفع مع تراجع الدولار

أكتوبر 3, 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى