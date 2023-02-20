«الغارديان»: بريطانيا تعلن إحباط 15 مخططاً إيرانياً

أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب في لندن، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إحباط 15 مخططاً إيرانياً لخطف أو قتل بريطانيين أو أشخاص تعتبرهم طهران «أعداء» للنظام الإيراني.

وأفادت صحيفة «الغارديان» البريطانية، أن هذا الإعلان جاء بعد ساعات من كشف قناة «إيران إنترناشونال» المعارضة، عن قرار إغلاق مكاتبها في لندن ونقلها إلى الولايات المتحدة الأميركية، وسط زيادة المخاوف الأمنية على صحافييها.

وقال رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة لندن، مات جوكس، إن «قرار إغلاق القناة في لندن ونقل البث إلى واشنطن يأتي على خلفية تصاعد التهديدات من دول معادية»، مضيفاً أن «مجموعة من الإجراءات الأمنية الوقائية اتخذت خلال العامين الماضيين للتعامل مع تهديدات لأهداف أخرى مقرها المملكة المتحدة».

وأكد جوكس: أن «ضباط شرطة مكافحة الإرهاب يواصلون جنباً إلى جنب مع الضباط المحليين والمتخصصين الآخرين في العمل على الاستجابة للتهديدات المحتملة المتوقعة من إيران ضد عدد من الأفراد المقيمين في المملكة المتحدة».

ويشار إلى أن قناة «إيران إنترناشونال»، التي تأسست في مايو 2017 بلندن، ويعمل فيها أكثر من 100 إعلامي وموظف، أعلنت أنها أوقفت بث برامجها من لندن ونقلت جميع نشراتها الإخبارية على مدار 24 ساعة إلى واشنطن.

وقالت في بيان إنه «على الرغم من الإيقاف المؤقت لمكتب لندن، فإن البث من واشنطن سيستمر على مدار 24 ساعة يومياً»، مضيفةً أنها «ستظل ملتزمة بتقديم تقارير عادلة ودقيقة ومتوازنة للتطورات في إيران والعالم»، فيما أكدت أن «هذا النوع من التهديدات لن يؤثر على العمل المهني».

وفي الإطار، أعلن المدير العام للقناة، محمود عنايت، عن الانتقال من المملكة المتحدة، قائلاً: «لا أصدق أن الأمر قد وصل إلى هذا الحد. لقد تسببت دولة أجنبية في حدوث مثل هذا التهديد المروع لمواطنين بريطانيين على الأراضي البريطانية لدرجة أننا يجب أن ننتقل».

ووصف عنايت التصعيد بأنه تهديد للشعب البريطاني وبأنه «اعتداء» على قيم السيادة والأمن وحرية التعبير، مشيراً إلى أنه يرفض السكوت على هذه التهديدات التي وصفها بـ «الجبانة»، مؤكداً مواصلة البث .

وكانت الشرطة البريطانية قد حذرت موظفي القناة بأنها لا تستطيع حمايتهم من قتلة أو خاطفين مدعومين من طهران في بريطانيا، لذلك نصحت القناة بنقل عملها من لندن إلى واشنطن، بحسب «الغادريان».

والإثنين الماضي، أعلنت شرطة لندن في بيان، أن مواطناً نمساوياً يُدعى محمد حسين دوتاييف، من أصول شيشانية، يحاكم أمام محكمة في لندن بتهمة محاولة ارتكاب جرائم ذات طبيعة إرهابية ضد قناة «إيران إنترناشونال».

وكانت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية قد ألقت القبض على دوتاييف السبت الموافق 11 فبراير، واتهمته بمحاولة جمع معلومات لتنفيذ عمليات إرهابية.

وفي السياق، قال جوكس: إنه «بعد اعتقال الرجل نهاية الأسبوع الماضي في غرب لندن، وعلى الرغم من الإجراءات الأمنية غير المسبوقة، لا تزال لدينا مخاوف جدية بشأن سلامة العاملين في القناة».

ويذكر أن الشرطة البريطانية نشرت مدرعات مسلحة في نوفمبر الماضي، أمام مكاتب قناة «إيران إنترناشونال» في مدينة تشيسويك، غرب لندن، عقب تهديدات ضد اثنين من صحافيي القناة.