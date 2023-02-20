دوليات

اليابان تتعهد بتقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 5.5 مليار دولار

منذ ساعتين
0 2 أقل من دقيقة

أعلن رئيس الحكومة اليابانية فوميو كيشيدا، الاثنين، أن اليابان ستقدّم دعماً مالياً جديداً لأوكرانيا بقيمة 5.5 مليار دولار، وذلك قبل أيام من الذكرى الأولى للغزو الروسي.

وقال كيشيدا، في كلمة ألقاها خلال ندوة لمؤسسة فكرية: «لا تزال هناك حاجة لمساعدة الأشخاص الذين دمّرت الحرب سبل عيشهم، ولإصلاح البنية التحتية المدمّرة. قرّرنا تقديم دعم مالي إضافي بقيمة 5.5 مليون دولار».

كما أعلن كيشيدا أنه سيستضيف اجتماعاً عبر الإنترنت بين قادة دول مجموعة السبع والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، تزامناً مع مرور عام على بدء الغزو الروسي.

وقال كيشيدا، في خطاب في طوكيو: «ليحافظ قادة دول مجموعة السبع على وحدة صفّهم للتعامل مع الغزو الروسي لأوكرانيا، قررت استضافة مؤتمر عبر الفيديو لهم تجري دعوة الرئيس زيلينسكي إليه، هذا الأسبوع، في 24 فبراير».

منذ ساعتين
0 2 أقل من دقيقة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

مصر تفرض غرامة مالية على الطلاب حال تغيبهم عن المدرسة دون عذر

سبتمبر 14, 2022

الاتحاد الأوروبي ينتقد قيام متطرف بإحراق نسخة من القرآن

منذ 4 أسابيع

إنذار بوجود قنبلة على متن طائرة «راين إير» متّجهة من بولندا إلى اليونان

منذ 4 أسابيع

بكين: مناطيد أميركية حلّقت فوق الصين 10 مرّات.. منذ يناير 2022

منذ أسبوع واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى