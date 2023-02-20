اليابان تتعهد بتقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 5.5 مليار دولار

أعلن رئيس الحكومة اليابانية فوميو كيشيدا، الاثنين، أن اليابان ستقدّم دعماً مالياً جديداً لأوكرانيا بقيمة 5.5 مليار دولار، وذلك قبل أيام من الذكرى الأولى للغزو الروسي.

وقال كيشيدا، في كلمة ألقاها خلال ندوة لمؤسسة فكرية: «لا تزال هناك حاجة لمساعدة الأشخاص الذين دمّرت الحرب سبل عيشهم، ولإصلاح البنية التحتية المدمّرة. قرّرنا تقديم دعم مالي إضافي بقيمة 5.5 مليون دولار».

كما أعلن كيشيدا أنه سيستضيف اجتماعاً عبر الإنترنت بين قادة دول مجموعة السبع والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، تزامناً مع مرور عام على بدء الغزو الروسي.

وقال كيشيدا، في خطاب في طوكيو: «ليحافظ قادة دول مجموعة السبع على وحدة صفّهم للتعامل مع الغزو الروسي لأوكرانيا، قررت استضافة مؤتمر عبر الفيديو لهم تجري دعوة الرئيس زيلينسكي إليه، هذا الأسبوع، في 24 فبراير».