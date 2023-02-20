بايدن يزور كييف.. ويعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة

وصل الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الاثنين إلى كييف في زيارة مفاجئة، قبل توجهه إلى بولندا، في الذكرى الأولى لاندلاع الحرب في أوكرانيا.

وأفادت وسائل إعلام أوكرانية بأن بايدن عقد مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اجتماعاً في كاتدرائية القديس ميخائيل في كييف.

وصرح بايدن خلال الزيارة بأن الدعم العسكري الجديد لأوكرانيا سيتضمن ذخيرة هيمارس، مؤكدا أن كييف ستتلقى حزمة دعم عسكري جديدة بقيمة 500 مليون دولار سيتم الإعلان عنها غدا.

وأعلن الرئيس الأميركي أنه سيتم فرض عقوبات جديدة على روسيا في وقت لاحق هذا الأسبوع.

من جانبه، اعتبر زيلينسكي زيارة بايدن إشارة دعم مهمة للغاية للأوكرانيين، مضيفيا أنه ناقش مع الرئيس الأميركي حصول كييف على أسلحة طويلة المدى، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز».

كما زار الرئيس الأميركي الجدار التذكاري لقتلى الحرب في ساحة القديس ميخائيل.

وكان البيت الأبيض قد أكد مساء الأحد أن بايدن لا يخطط لزيارة كييف. وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي إن القائد العام سيعلن دعم الولايات المتحدة المستمر لأوكرانيا أثناء وجوده في بولندا المجاورة، والتي من المقرر أن يصلها صباح الثلاثاء، وفقا لصحيفة نيويورك ديلي نيوز الأمريكية.

وتابع أن «الولايات المتحدة في المقدمة على مستوى العالم من حيث المساهمات – سواء كانت مساعدات إنسانية أو أسلحة عسكرية لأوكرانيا- وسنواصل استخدام قوتنا الجماعية لحشد العالم، لحشد الدعم لأوكرانيا».

وأفاد مسؤولون محليون قبيل وصول بايدن بإطلاق صافرات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف وغالبية مناطق البلاد.