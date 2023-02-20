بشار الأسد يزور سلطنة عمان.. عقد خلالها جلسة مباحثات رسمية

أعلن التلفزيون السوري أن بشار الأسد قام بزيارة عمل لسلطنة عمان التقى خلالها السلطان هيثم بن طارق.

وقالت الرئاسة السورية إن اﻷسد قام اليوم بزيارة عمل إلى سلطنة عُمان حيث كان في استقباله والوفد الرسمي المرافق له في المطار السلطاني الخاص السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان.

وعقد الرئيس بشار اﻷسد والسلطان هيثم بن طارق جلسة مباحثات رسمية بقصر البركة في مسقط بحضور الوفدين الرسميين.

وقال بيان للرئاسة السورية إن «جلالة السلطان جدد تعازيه للرئيس اﻷسد والشعب السوري بضحايا الزلزال المدمر، مؤكداً استمرار بلاده في دعمها لسوريا لتجاوز آثار الزلزال وتداعيات الحرب والحصار المفروض على الشعب السوري، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنّ عُمان تشعر بالظروف الصعبة التي يعيشها السوريون بسبب هذه العوامل».