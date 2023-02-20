اقتصاد

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 6.7 نقطة

منذ ساعتين
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(كونا) – أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على انخفاض مؤشرها العام 6.7 نقطة ليبلغ مستوى 7357.68 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.09 في المئة.

وتم تداول 134.8 مليون سهم عبر 8599 صفقة نقدية بقيمة 32.6 مليون دينار «نحو 98.7 مليون دولار».

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 3.8 نقطة ليبلغ مستوى 5546.84 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.07 في المئة من خلال تداول 52.14 مليون سهم عبر 3076 صفقة نقدية بقيمة 6.7 مليون دينار «نحو 20.3 مليون دولار».

كما انخفض مؤشر السوق الأول 7.9 نقطة ليبلغ مستوى 8224.44 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.10 في المئة من خلال تداول 82.6 مليون سهم عبر 5523 صفقة بقيمة 25.9 مليون دينار «نحو 78.4 مليون دولار».

في موازاة ذلك انخفض مؤشر «رئيسي 50» 9.2 نقطة ليبلغ مستوى 5704.39 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.16 في المئة من خلال تداول 45.5 مليون سهم عبر 2489 صفقة نقدية بقيمة 5.8 مليون دينار «نحو 17.5 مليون دولار».

وكانت شركات «وربة ت أ» و«م الأعمال» و«بيت الطاقة» و«أرجان» الأكثر ارتفاعاً أما شركات «بيتك» و«وطني» و«زين» و«عقارات ك» فكانت الأكثر تداولاً لناحية القيمة في حين كانت شركات «العقارية» و«أسمنت أبيض» و«المصالح ع» و«الإنماء» الأكثر انخفاضاً.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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