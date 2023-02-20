روسيا تتهم 680 مسؤولاً أوكرانياً بارتكاب جرائم حرب

أفادت وكالة «تاس» الروسية للأنباء اليوم الإثنين أن روسيا وجهت اتهامات إلى 680 مسؤولاً أوكرانياً من بينهم 118 من أفراد القوات المسلحة ووزارة الدفاع بخرق القوانين التي تحكم سير الحرب بما في ذلك استخدام الأسلحة ضد المدنيين.

وقال التقرير إنه تم اتهام المسؤولين الأوكرانيين «باستخدام وسائل وأساليب حرب محظورة»، في إشارة إلى المادة 356 من القانون الجنائي الروسي.

وقال رئيس لجنة التحقيق الروسية، الكسندر باستريكين لوكالة «تاس» في مقابلة: «حالياً، يتم تنفيذ إجراءات الملاحقة القضائيةضد 680 شخصاً».

ومن بين المتهمين 118 شخصاً من بين قادة وقيادة القوات المسلحة الأوكرانية ووزارة الدفاع الأوكرانية.

وقال باستريكين، المسؤول مباشرة أمام الرئيس فلاديمير بوتين، إن «التهم تشمل استخدام أسلحة ضد السكان المدنيين»، مضيفاً أن 138 من هؤلاء وجهت إليهم تهم غيابية.

وكشف أيضاً أن «التحقيق توصل إلى معلومات مفادها أن نظام كييف، بدعم من الغرب بشكل جماعي، يشجع على مشاركة المرتزقة في الأعمال القتالية على الجانب الأوكراني، وهو أمر محظور بموجب الأعراف الدولية».

وقال إننا «توصلنا إلى أن نظامهم للتجنيد والتدريب والمشاركة في الأعمال القتالية يتم مقابل مكافآت تتراوح بين 30 إلى 100 هريفنا (بين 820 و2734 دولاراً)».

ويقول مكتب المدعي العام الأوكراني إن «السلطات الأوكرانية سجلت أكثر من 70 ألف جريمة حرب روسية منذ بدء الصراع».

وكشفت أوكرانيا أيضاً عن عدد من القضايا الجنائية ضد عسكريين روس، بما في ذلك ضد رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة.