دوليات

سفينة مساعدات مصرية تصل إلى ميناء اللاذقية في سوريا

منذ ساعة واحدة
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وصلت صباح اليوم الاثنين إلى ميناء اللاذقية السوري سفينة مصرية محملة بنحو 500 طن من المساعدات الإغاثية لدعم جهود مواجهة تداعيات الزلزال وتقديم الإغاثة للمتضررين.

وبحسب وكالة سانا سيتم تسليمها إلى منظمة الهلال الأحمر العربي السوري لتوزيعها على المناطق المتضررة من الزلزال.

وسارعت مصر كباقي الدول العربية لدعم ومساعدة سوريا في كارثة الزلزال المدمر التي ألمت بالبلاد.

حيث أرسلت مصر وبتوجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طائرات عسكرية محملة بمساعدات طبية عاجلة إلى سوريا.

وكان السيسي أكد في اتصال هاتفي مع الرئيس بشار الأسد «تضامن مصر مع سوريا وشعبها الشقيق، وحرصها على تقديم العون لمساعدة الشعب السوري على تجاوز هذا المصاب الأليم». 

منذ ساعة واحدة
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صورة studiopress

studiopress

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