عبدالعزيز الصقعبي يسأل عن الضمانات لتكون جامعة عبدالله السالم مختلفة ومميزة

وجّه النائب د. عبدالعزيز الصقعبي سؤالاً إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني، عن الضمانات التي وضعها مجلس الإدارة التأسيسي لجامعة عبدالله السالم لتكون الجامعة مختلفة ومميزة والتخصصات العلمية التي ستتضمنها الجامعة.

ونصّ السؤال على ما يلي:

عقد مجلس الإدارة التأسيسي لجامعة عبدالله السالم المؤتمر الصحفي الأول في يوم الخميس الموافق 9 فبراير للإعلان عن جامعة عبدالله السالم، وقد تضمن المؤتمر الصحفي بيانا للمجالات العلمية والكليات في الجامعة، ومراكز الابتكار والأبحاث، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- بيان بجميع الخطوات والإجراءات التحضيرية التي قام بها مجلس الإدارة التأسيسي لجامعة عبدالله السالم منذ تشكله حتى اليوم.

2- نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من جميع التقارير المرفوعة من مجلس الإدارة التأسيسي لجامعة عبدالله السالم إلى مجلس الجامعات الحكومية.

3- ما الضمانات التي وضعها مجلس الإدارة التأسيسي لجامعة عبدالله السالم لتكون الجامعة مختلفة ومميزة عن الجامعات الحكومية والخاصة الأخرى في الدولة؟

4- ما التخصصات العلمية التي ستتضمنها جامعة عبدالله السالم؟ وهل روعي حاجة سوق العمل عند تحديد هذه التخصصات؟

5- شملت الكليات التي أُعلن عنها كلية الحوسبة والنظم، فما الاختلاف في هذه الكلية عن كلية علوم الحاسوب التي سبق أن أُنشئت في جامعة الكويت؟

6- شملت الكليات التي أُعلن عنها كلية الهندسة والطاقة، فما الاختلاف في هذه الكلية عن كلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت؟

7- شملت الكليات التي أعلن عنها كلية الأعمال المعاصرة، فما الاختلاف في هذه الكلية عن كلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت؟

8- شملت الكليات التي أُعلن عنها كلية الصحة والطب، فهل سيكون هنالك مستشفى تابع للكلية لإجراء التطبيقات العملية وفقا لما هو منصوص في اشتراطات الاعتماد الأكاديمي؟

9- أوضحت رئيسة مجلس الإدارة التأسيسي لجامعة عبدالله السالم في المؤتمر الصحفي عن استقبال أول دفعة من الطلبة ببداية العام الدراسي 2024/2023، فهل رُوعي الوقت والحاجة لتوافر الكوادر الأكاديمية والإدارية قبل المضي في هذه الخطوة؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من قرار مجلس الجامعات الحكومية في هذا الشأن.

10- أعلنت رئيس مجلس الإدارة التأسيسي لجامعة عبدالله السالم في المؤتمر الصحفي عن أن السنة الدراسية الأولى للجامعة ستكون سنة تحضيرية، فما المواد العلمية التي ستُدرّس في هذه السنة؟ وما أسس اختيار هذه المواد؟

11- أعلنت رئيسة مجلس الإدارة التأسيسي لجامعة عبدالله السالم في المؤتمر الصحفي عن أنه سيُنشر إعلان التوظيف بالجامعة في الأسبوع المقبل، فما الأسس والمعايير التي اعتُمدت للقبول في الوظائف الأكاديمية والإدارية؟ وهل تتفق هذه المعايير مع الاشتراطات العلمية للجامعات المرموقة في المنطقة؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من إعلان التوظيف في الجامعة.

12- هل وُضعت لوائح وأسس التقييم والترقيات في الجامعة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من هذه اللوائح، مع بيان الاختلاف عما هو مقرر في جامعة الكويت.