غلق المدارس والجامعات في لبنان غداً.. بسبب الهزة الأرضية

• اللبنانيون هرعوا إلى الشوارع خشية انهيار مبانٍ

• سكان سوريا وفلسطين ومصر شعروا بالهزة أرضية

(الأناضول) – شعر سكان لبنان، مساء الإثنين، بهزة أرضية قوية وهرع بعضهم إلى الشوارع خوفا من انهيار المباني، بالتزامن مع وقوع زلزالين جديدين في تركيا وشعور سكان في سوريا وفلسطين ومصر بهزة أرضية.

وفي العاصمة بيروت، خرج عدد كبير من السكان بسياراتهم إلى محيط حرش بيروت (غرب) وساحة الشهداء (وسط)، بعد شعورهم بالهزة التي أثارت فيهم الخوف والهلع، وفق «الوكالة الوطنية للإعلام».

وشهدت شوارع عدة في بيروت زحمة سير خانقة، مثل منطقة طريق الجديدة (غرب)؛ نتيجة خروج سكان إلى الشوارع خوفا من انهيار المنازل.

وفي صور (جنوب)، هرع السكان الذين يقطنون في الطوابق العليا إلى الساحات والشوارع خوفا من هزات ارتدادية أخرى.

كما عاش سكان في طرابلس (شمال) حالة الهلع بسبب الهزة ونزلوا إلى الساحات والأماكن المفتوحة خوفا من انهيار المباني، وفق مراسلة الأناضول.

وحتى الساعة 18:40 بتوقيت غرينتش لم تصدر إفادة عن المركز الوطني للجيوفيزياء اللبناني بشأن قوة الهزة الأرضية، ولم يصدر أي بيان رسمي عن حدوث خسائر بشرية أو مادية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية عن غلق المدارس والجامعات غداً الثلاثاء بسبب الهزة الأرضية الأخيرة.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية مساء اليوم الاثنين أن هزة أرضية «قوية» ضربت لبنان وشعر بها السكان في مختلف المناطق.

وكان ولاية هاتاي التركية تعرضت لزلزال وعدد من الهزات أسفرت عن سقوط قتلى ومئات المصابين.

وبالإضافة إلى لبنان، شعر سكان في سوريا وفلسطين ومصر بهزة أرضية مساء الإثنين، كما ضرب زلزالان جديدان بقوة 6.4 و5.8 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا.