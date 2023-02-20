وزير الخارجية الأميركي: الصين تدرس تقديم «دعم فتاك» لروسيا 

(كونا) – كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن أن بلاده لديها معلومات بأن الصين “تدرس” تقديم “دعم فتاك” لروسيا في حربها ضد أوكرانيا.

وقال بلينكن في مقابلة مع شبكة (إيه.بي.سي) الأمريكية إن الصين انخرطت بشكل أكبر في تقديم “دعم خطابي وسياسي ودبلوماسي لروسيا ” مضيفا “لكن لدينا معلومات تثير قلقنا بأنهم يفكرون في تقديم دعم فتاك لروسيا في الحرب ضد أوكرانيا”.

وأشار إلى أنه “كان من المهم بالنسبة لي أن أشارك (مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني) وانغ يي بوضوح شديد أن هذه ستكون مشكلة خطيرة”.

من جانبها قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس – غرينفيلد لشبكة (سي.إن.إن) الاخبارية إن “رسالتنا إلى الصين هي أنه لا ينبغي لها أن تفعل أي شيء من شأنه أن يقدم دعما فتاكا للروس لمساعدتهم في هجماتهم الوحشية على الشعب الأوكراني”.

وأضافت توماس – غرينفيلد أنه “إذا كانت هناك أية افكار وجهود من جانب الصينيين وآخرين لتقديم دعم فتاك للروس في هجومهم الوحشي ضد أوكرانيا فسيكون هذا الأمر غير مقبول.. ومجددا سيكون ذلك خطا أحمر” مضيفة “لقد أوضحنا للصينيين أنه ستكون هناك عواقب في حال اتخاذهم هذه الخطوة”.

وكان بلينكن التقى وانغ يي على هامش فعاليات (مؤتمر ميونيخ للأمن) أمس السبت حيث حذره وفقا لتقارير إخبارية من “التداعيات والعواقب” إذا قدمت الصين دعما ماديا لروسيا أو ساعدت في تهربها من العقوبات بشكل منهجي.