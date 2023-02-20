دوليات

وزير الطاقة السعودي: أحزن كثيراً عندما يعتقد أي وزير أنه «القائد المحنك»

منذ 3 ساعات
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انطلق، اليوم الاثنين، في العاصمة السعودية الرياض أعمال المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الثانية، بمشاركة أكثر من 1500 إعلامي من دول عربية وعالمية، ومسؤولين سعوديين ودوليين.

وتطرق المنتدى، الذي يحمل عنوان “الإعلام في عالم يتشكل”، إلى واقع ومستقبل الإعلام، من خلال أكثر من 100 ورقة وورش عمل، تتناول جميع المواضيع الإعلامية، ويتحدث فيها خبراء ومختصون وممارسون، للخروج بتوصيات تسهم في تطوير المحتوى الإعلامي، وإيجاد الحلول لمشكلاته.

من جانبه قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن الإعلام له دور كبير وعلى المسؤولين تقبل النقد .

وأوضح أن السعودية بلد مفتوح لمن أراد أن يبحث عن حقيقة .

وأضاف أنه يجب على المسؤولين أن لا يضخموا أنفسهم فنحن نمثل السعودية .

وأشار الأمير عبد العزيز بن سلمان «أحزن كثيرًا عندما يقوم أي وزير بتمثيل المملكة ويعتقد أنه الوزير الملهم والقائد المحنك يجب أن لا ينسى أنه لولا تمثيله لهذه الدولة لكان ليس له قيمة» .

منذ 3 ساعات
0 2 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

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