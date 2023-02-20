ولي العهد السعودي يعلن تأسيس مكتب استراتيجي لتطوير الحدود الشمالية

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، عن تأسيس المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية.

ويستهدف المكتب رفع مستوى التنمية في مدن ومحافظات المنطقة من خلال استثمار المقومات الاقتصادية والطبيعية والتاريخية للمنطقة، وموقعها الحدودي الذي يعد إحدى بوابات المملكة الشمالية، وفق وكالة الأنباء الرسمية “واس”.

وسيتولى المكتب “مسؤولية إطلاق المبادرات والمشروعات التي من المتوقع أن تسهم في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال”، بحسب المصدر نفسه.

كما سيتولى المكتب التنسيق بين الجهات الحكومية لدعم التنمية في مدن ومحافظات الحدود الشمالية، وتنظيم آليات تطويرها، وقياس أداء الجهات الحكومية، عبر إعادة توظيف الإمكانات والموارد الطبيعية.

ويركز المكتب الاستراتيجي اهتمامه على الاستفادة من إمكانات المنطقة، إلى جانب استثمار المكونات الطبيعية والسياحية والتراثية التاريخية، وذلك لرفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

وتواصل السعودية تنفيذ خططها الاقتصادية عبر استغلال مقومات مختلف المناطق من أجل زيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني، وصولاً لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.