دوليات

«آفاد»: تضرر جسور وطرق بسبب زلزال هطاي

منذ 36 دقيقة
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(كونا) – أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية «آفاد» اليوم الثلاثاء تضرر بعض الطرق والجسور في ولاية هطاي جنوبي البلاد بسبب الزلزال الذي ضربها أمس الاثنين.
وقالت آفاد في بيان إن الزلزال الذي بلغت قوته 6.4 درجات على مقياس ريختر تسبب في انهيار بعض المباني بولاية هطاي التي كانت متضررة بشكل كبير بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي البلاد في الـ6 من فبراير الجاري.
واضافت الزلزال الحق أضرارا ببعض الطرق والجسور في مركز الولاية وأقضيتها حيث حدثت صدوع وتشققات في جسور على نهر العاصي بمدينة أنطاكيا وطرق في شارع توركمان باشي ومنطقة أوزون تشارشي بالمدينة.
وأوضحت في هذا السياق ان قوات الأمن عمدت إلى إغلاق الجسور والطرق المتضررة ووضع عناصر في تلك المناطق من أجل سلامة المواطنين الاتراك.

منذ 36 دقيقة
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صورة studiopress

studiopress

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