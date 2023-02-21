ارتفاع أرباح شركة أولاد علي الغانم إلى 18.7 مليون دينار بنهاية 2022

ارتفعت أرباح شركة أولاد علي الغانم للسيارات خلال الربع الرابع من عام 2022 بنسبة 47.03% سنوياً، مع توصية بتوزيع 34 فلساً لكل سهم نقداً.

وحسب بيان لبورصة الكويت، اليوم الثلاثاء، بلغت أرباح «الغانم» في الثلاثة أشهر المنتهية بـ31 ديسمبر السابق نحو 5.07 مليون دينار، مقابل 2.68 مليون دينار ربح الربع الرابع من 2021.

وسجّلت الشركة ربحاً في العام الماضي بقيمة 18.70 مليون دينار، بنمو 27.46% عن مستواه في عام 2021 البالغ 14.68 مليون دينار.

وعزا البيان ارتفاع الأرباح إلى انخفاض حساب القروض والسلف بمقدار 5.6 مليون دينار كويتي من 22.2 مليون دينار السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021؛ ليصل في العام الماضي إلى 16.6 مليون دينار، منوهة بأن المبلغ الناتج من تسوية القروض البنكية مقابل النقد المتاح للشركة ما في العام الماضي يبلغ 0.696 مليون دينار.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 34% من القيمة الاسمية للسهم عن العام الماضي؛ بما يعادل 34 فلساً للسهم الواحد.

كما قام المجلس باعتماد سياسة توزيع أرباح نقدية للمساهمين بواقع 58 فلساً كحد أدنى للسهم الواحد، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

يذكر أن أرباح الشركة بلغت في تسعة الأشهر الأولى من العام الماضي 13.63 مليون دينار، مقارنة بـ11.99 مليون دينار ربح الفترة نفسها من عام 2021، بنمو 13.71%.

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