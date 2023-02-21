الرئيس التركي: سنشرع ببناء بيوت لـ270 ألف أسرة في 11 ولاية الشهر المقبل

(كونا) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء إن الحكومة ستشرع ببناء بيوت لـ 270 ألف أسرة في المدن والأرياف في 11 ولاية متضررة من كارثة الزلزال الشهر المقبل.

ولفت أردوغان في تصريحات له عقب تفقده مدينة منازل مسبقة الصنع لإيواء المتضررين من الزلزال في قضاء نورداغي بولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا إلى أنه سيتم البدء ببناء 200 ألف مسكن في المدن المتضررة بينها 18 ألفا و544 في غازي عنتاب في مارس المقبل.

كما لفت إلى أنه سيتم بناء تسعة آلاف و130 منزلا ريفيا مع ملحقاتها في قرى غازي عنتاب.

وأوضح أن عدد الأسر المستفيدة من البيوت التي سيتم الشروع ببنائها الشهر المقبل سواء في المدن أو الأرياف في 11 ولاية في منطقة الزلزال سيصل لنحو 270 ألف أسرة.

ولفت إلى أنه سيتم إعادة تحديد الأرقام خلال الأشهر المقبلة بحسب التقييمات في كافة منطقة الزلزال.