دوليات

الرئيس التركي: سنشرع ببناء بيوت لـ270 ألف أسرة في 11 ولاية الشهر المقبل

منذ 24 دقيقة
0 1 دقيقة واحدة

(كونا) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء إن الحكومة ستشرع ببناء بيوت لـ 270 ألف أسرة في المدن والأرياف في 11 ولاية متضررة من كارثة الزلزال الشهر المقبل.
ولفت أردوغان في تصريحات له عقب تفقده مدينة منازل مسبقة الصنع لإيواء المتضررين من الزلزال في قضاء نورداغي بولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا إلى أنه سيتم البدء ببناء 200 ألف مسكن في المدن المتضررة بينها 18 ألفا و544 في غازي عنتاب في مارس المقبل.
كما لفت إلى أنه سيتم بناء تسعة آلاف و130 منزلا ريفيا مع ملحقاتها في قرى غازي عنتاب.
وأوضح أن عدد الأسر المستفيدة من البيوت التي سيتم الشروع ببنائها الشهر المقبل سواء في المدن أو الأرياف في 11 ولاية في منطقة الزلزال سيصل لنحو 270 ألف أسرة.
ولفت إلى أنه سيتم إعادة تحديد الأرقام خلال الأشهر المقبلة بحسب التقييمات في كافة منطقة الزلزال.

منذ 24 دقيقة
0 1 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

«مجلس التعاون» يدين الهجوم الإرهابي الحوثي على ميناء الضبة اليمني 

أكتوبر 22, 2022

استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الإحتلال بالضفة الغربية

ديسمبر 2, 2022

معرض «الإسكندر الأكبر في الكويت.. مد جسور التواصل بين الشرق والغرب» نافذة ثقافية للتراث الإغريقي

يناير 17, 2023

ولية العهد الهولندية لا تستطيع مغادرة منزلها

أكتوبر 14, 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى