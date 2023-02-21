السعودية تحتفل غداً بذكرى «يوم التأسيس»

(كونا) – تحتفل المملكة العربية السعودية يوم غد الأربعاء بذكرى يوم تأسيس الدولة السعودية الأولى في منتصف عام 1139 هجري الموافق لشهر فبراير من عام 1727 ميلادي على يدي الإمام محمد بن سعود وذلك اعتزازا بالجذور الراسخة للمملكة.

وجاء الاحتفال بيوم التأسيس بناء على الأمر الملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الذي صدر في يناير 2022 بأن يكون يوم 22 فبراير يوما للتأسيس ويصبح إجازة رسمية ليكون رمزا للعمق التاريخي والحضاري والثقافي للمملكة وارتباط مواطنيها بقادتها.

ويعد الاحتفال بيوم التأسيس مناسبة وطنية للاحتفاء بذكرى تاريخ تأسيس الدولة السعودية ككيان سياسي يحقق الوحدة والاستقرار والازدهار وفي هذا اليوم أصبحت (الدرعية) عاصمة الدولة السعودية الأولى.

وتقع (الدرعية) في وسط الجزيرة العربية وتحديدا في إقليم (اليمامة) الذي يحتل مساحة كبيرة من الجزيرة العربية ويبلغ طوله من الشمال إلى الجنوب ما يزيد على ألف كيلومتر وعرضه 500 كيلومتر وتتوسطه سلسلة جبال (طويق) الشهيرة.

ويهدف الاحتفال بيوم التأسيس إلى الاعتزاز بالجذور الراسخة للدولة السعودية والارتباط الوثيق بين المواطنين وقادتهم والاعتزاز أيضا بالوحدة الوطنية التي أرساها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وبإنجازات الملوك أبنائه في تعزيز البناء والوحدة.

ويحظى أبناء المملكة اليوم بدولة قوية الأساس متطورة في جميع النواحي تنعم بالأمن والأمان وتعد مركزا سياسيا واقتصاديا وعسكريا مهما على مستوى المنطقة والعالم وتعيش في ازدهار وتقدم بوجود (رؤية المملكة 2030) الطموحة.