العراق: نخطط للاكتفاء الذاتي من الغاز وتصديره في غضون 3 سنوات

• السوداني: لن نسمح باستمرار حرق الغاز وهدر الثروات والإضرار بالبيئة والمناخ

(كونا) – قال رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني اليوم الثلاثاء ان حكومته تخطط لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز ومن ثم المباشرة بالتصدير في غضون ثلاث سنوات فقط.

وأضاف السوداني في كلمة خلال حفل أقيم في وزارة النفط العراقية لتوقيع عقود جولة التراخيص الخامسة للرقع النفطية والغازية الحدودية ان حكومته تعمل بقناعة راسخة لتحقيق الاصلاح الاقتصادي عبر الاستثمار الامثل للثروة النفطية في البلاد.

وأكد ضرورة المضي نحو دخول سوق الغاز العالمي قائلا «إننا لن نسمح باستمرار حرق الغاز وهدر الثروات والاضرار بالبيئة والمناخ».

وأوضح ان العراق يستورد سنويا بما تتراوح قيمته بين ثمانية الى عشرة ترليونات دينار عراقي (6 – 7ر7 مليار دولار امريكي) سنويا من الغاز لتلبية حاجة محطات الكهرباء من الوقود وهي اموال كان يفترض ان تتحول الى قطاعات خدمية اخرى كالصحة والتعليم والسكن في حال استثمار الغاز العراقي بشكل صحيح.

وذكر انه «في غضون ثلاث سنوات سنصل الى الاكتفاء الذاتي من الغاز لتغطية جميع احتياجاتنا لا سيما من وقود الطاقة الكهربائية فضلا عن الدخول الى سوق التصدير وإمداد السوق العالمية بالغاز».

وكان وزير النفط العراقي حيان عبدالغني قد أعلن في ال15 من الشهر الجاري ان الاسبوع المقبل سيشهد حفل التوقيع النهائي مع الشركات الفائزة بعقود جولة التراخيص الحدودية الخامسة وان العقود تتضمن تطوير ستة حقول ورقع استكشافية.

من جانبها قالت وزارة النفط العراقية في بيان سابق ان العقد الاول من جولة التراخيص الخامس سيبرم مع شركة (جيو جيد) الصينية ويتضمن (استكشاف وتطوير وانتاج الرقعة الاستكشافية نفط خانة ) في محافظة ديالى شرقي البلاد في حين سيبرم العقد الثاني مع الشركة نفسها ل(تطوير وإنتاج حقل الحويزة النفطي) في محافظة ميسان جنوبي البلاد.

واضافت ان العقد الثالث سيبرم مع شركة (يو اي جي) الصينية ل(تطوير وإنتاج حقل السندباد النفطي) في البصرة جنوبي البلاد فيما سيبرم العقد الرابع مع شركة (نفط الهلال) الاماراتية ل(تطوير وانتاج حقول كلابات – قمر) في محافظة ديالى والعقد الخامس مع الشركة نفسها ل( تطوير وإنتاج حقول الخشم الاحمر-انجانة ) في ديالى والعقد الاخير مع الشركة الاماراتية ذاتها ل(استكشاف وتطوير وإنتاج الرقعة الاستكشافية خضر الماء) في البصرة.