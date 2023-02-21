«الوطنية العقارية»: لم يتم تسليم سوق شرق.. ومستمرون في تشغيله 

عقبت شركة الوطنية العقارية الكويتية على ما يتم تداوله حول سحب مشروع سوق شرق مما أدى إلى وقف التداول على سهم الشركة اليوم في بورصة الكويت حيث أصدرت بيانًا أكدت فيه أنه لم يتم تسليم سوق شرق وأنها مازالت مستمرة في تشغيله واستثماره.

وذكرت الشركة أنها رفعت دعوى ضد وزير المالية بصفته، والوكيل المساعد لشؤون أملاك الدولة والشؤون القانونية بصفته، والفريق أول وكيل وزارة الداخلية بصفته.

وواصلت الشركة التأكيد على أنه «تم تجديد عقد سوق شرق ودفع القيمة الإيجارية حتى العام 2024»، مضيفة أنه «لم يتم تسليم سوق شرق، وما زالت الشركة مستمرة في تشغيله واستثماره».

وأضافت في بيان: «وزارة المالية أصدرت بتاريخ 2023/2/16 قرار إداري رقم 2 لسنة 62023، وجاء نص المادة الثانية منه بإخلاء الشركة الوطنية العقارية من مشروع الواجهة البحرية لمرحلة الثالثة سوق شرق وحددت للإخلاء يوم الاثنين الموافق 2023/2/20».

الجدير بالذكر ان سوق شرق هو أحد مشروعات الـBOT وتم إنشاءه في عام 1998 بكلفة 35 مليون دينار ، ويعد من أوائل المراكز التجارية الكبرى التي تم إنشاؤها في الكويت.