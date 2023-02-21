بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 7.4 نقطة

(كونا) – أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض مؤشرها العام 7.4 نقطة ليبلغ مستوى 7350.27 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.10 في المئة.

وتم تداول 100 مليون سهم عبر 8124 صفقة نقدية بقيمة 30.8 مليون دينار «نحو 93.3 مليون دولار».

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 28.7 نقطة ليبلغ مستوى 5518.10 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.52 في المئة من خلال تداول 37.4 مليون سهم عبر 2757 صفقة نقدية بقيمة 6.3 مليون دينار «نحو 19 مليون دولار».

كما انخفض مؤشر السوق الأول 0.83 نقطة ليبلغ مستوى 8223.61 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.01 في المئة من خلال تداول 62.5 مليون سهم عبر 5367 صفقة بقيمة 24.4 مليون دينار «نحو 73.9 مليون دولار».

في موازاة ذلك انخفض مؤشر «رئيسي 50» 45.9 نقطة ليبلغ مستوى 5658.42 نقطة بنسبة انخفاض 0.81 بلغت في المئة من خلال تداول 30.7 مليون سهم عبر 2150 صفقة نقدية بقيمة 5.8 مليون دينار «نحو 17.5 مليون دولار».

وكانت شركات «الإنماء» و«كامكو» و«المصالح ع» و«ميدان» الأكثر ارتفاعاً أما شركات «بيتك» و«زين» و«أجيليتي» و«وطني» فكانت الأكثر تداولاً لناحية القيمة في حين كانت شركات «صلبوخ» و«بيت الطاقة» و«إنوفست» و«ساحل» الأكثر انخفاضاً.