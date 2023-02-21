اقتصاد

تراجع إجمالي الناتج المحلي الروسي بـ2.1% عام 2022

منذ 3 ساعات
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(أ ف ب) – تراجع إجمالي الناتج المحلي في روسيا بنسبة 2.1% عام 2022، ما يُشير إلى مقاومة فاقت التوقعات بوجه العقوبات الغربية الشديدة المفروضة على موسكو بعد هجومها على أوكرانيا، وفق إحصاءات رسمية نشرت الاثنين.

وأعلنت وكالة الإحصاءات «روستات» في بيان أن «إجمالي الناتج المحلي تراجع بنسبة 2.1%» في 2022 بالمقارنة مع السنة السابقة.

وكانت وزارة التنمية الاقتصادية توقعت في سبتمبر تراجعاً بنسبة 2.9%، فيما توقع البنك المركزي الروسي في ديسمبر تراجعاً “يقارب 3%”.

وبحسب أرقام أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 17 يناير، كان من المتوقع أن يتراجع إجمالي الناتج المحلي الروسي بنسبة 2.5% لمجمل العام 2022، وهي نسبة أدنى بكثير من التوقعات الكارثية التي وردت في الربيع الماضي في أعقاب بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

منذ 3 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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