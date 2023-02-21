«زين»: إلزام وزارة المواصلات وهيئة الاتصالات بسداد 24.6 مليون دينار لصالح الشركة

قضت محكمة الاستئناف بإلزام وزارة المواصلات وهيئة الاتصالات بسداد 24.6 مليون دينار لصالح شركة «زين» الكويتية، في القضية المرفوعة من الشركة ضد وكيل وزارة المواصلات بصفته، ووكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات بصفته.

وقالت الشركة في إفصاح منشور على بورصة الكويت اليوم، إن «(الاستئناف) قضت لصالحها بإلزام المدعي عليه الأول (وكيل وزارة المواصلات بصفته) بأن يؤدي مبلغ 22,128,034.630 دينار كويتي، وإلزام المدعي عليه الثاني (رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات بصفته) بأن يؤدي للشركة مبلغ 2,552,476 دينار كويتي. كما ألزمتهما بالمصروفات بقيمة 500 دينار كمقابل لأتعاب المحاماة الفعلية.

وأشارت «زين» إلى أن الحُكم سيكون له أثراً إيجابياً على البيانات المالية للشركة، مبينة انه سيتم تحديده لاحقاً.

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