مجلس الأمة

عبدالكريم الكندري يسأل وزير البلدية عن عقود النظافة في المحافظات

منذ 3 ساعات
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وجّه النائب د. عبدالكريم الكندري سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون البلدية عبد العزيز المعجل، بشأن عقود النظافة في المحافظات.

نصّ السؤال على ما يلي:

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- كم تبلغ قيمة عقود النظافة لجميع المحافظات؟ مع تزويدي بتفاصيل العقود وأسماء الشركات وفقا لكل محافظة.

2- هل راجعت بلدية الكويت عقود النظافة في جميع المحافظات من ناحية المواصفات الفنية والمالية لتتناسب مع المتطلبات البيئية الحديثة؟

3- هل تراجع البلدية أداء الشركات التي تم التعاقد معها ميدانيا عن طريق وجود موظفي البلدية المختصين بهذا الأمر؟

4- هل جددت عقود شركات نظافة عليها مخالفات سابقة؟

5- مع تطور وسائل التنظيف، هل تدقق البلدية على مدى جودة الآليات المتوافرة لدى شركات عقود النظافة؟

6- هل تكفي عقود الشركات والعمالة والآليات احتياج جميع المناطق؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بها.

7- ما المواصفات والمعايير التي يتم من خلالها اختيار شركات عقود النظافة؟

8- هل تُلزم البلدية شركات عقود النظافة بتوفير هوية لكل عامل نظافة؟

9- هل توجد لائحة تعمل بها البلدية مع عقود شركات النظافة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية منها.

10- جميع المخالفات على شركات عقود النظافة في آخر خمس سنوات، مع ذكر الإجراءات المتخذة حولها.

11- ما إجراء البلدية حول تلقي الشكاوى من المواطنين حول النظافة؟ وهل تتابعها؟ مع تزويدي بالمدة الزمنية لمعالجتها.

12- هل توجد شركات عقود نظافة تؤخر صرف رواتب العمالة؟ وهل تلقت البلدية شكاوى حول ذلك؟ مع تزويدي بالإجراءات المتخذة.

منذ 3 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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