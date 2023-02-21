عبدالكريم الكندري يسأل وزير البلدية عن عقود النظافة في المحافظات

وجّه النائب د. عبدالكريم الكندري سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون البلدية عبد العزيز المعجل، بشأن عقود النظافة في المحافظات.

نصّ السؤال على ما يلي:

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- كم تبلغ قيمة عقود النظافة لجميع المحافظات؟ مع تزويدي بتفاصيل العقود وأسماء الشركات وفقا لكل محافظة.

2- هل راجعت بلدية الكويت عقود النظافة في جميع المحافظات من ناحية المواصفات الفنية والمالية لتتناسب مع المتطلبات البيئية الحديثة؟

3- هل تراجع البلدية أداء الشركات التي تم التعاقد معها ميدانيا عن طريق وجود موظفي البلدية المختصين بهذا الأمر؟

4- هل جددت عقود شركات نظافة عليها مخالفات سابقة؟

5- مع تطور وسائل التنظيف، هل تدقق البلدية على مدى جودة الآليات المتوافرة لدى شركات عقود النظافة؟

6- هل تكفي عقود الشركات والعمالة والآليات احتياج جميع المناطق؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بها.

7- ما المواصفات والمعايير التي يتم من خلالها اختيار شركات عقود النظافة؟

8- هل تُلزم البلدية شركات عقود النظافة بتوفير هوية لكل عامل نظافة؟

9- هل توجد لائحة تعمل بها البلدية مع عقود شركات النظافة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية منها.

10- جميع المخالفات على شركات عقود النظافة في آخر خمس سنوات، مع ذكر الإجراءات المتخذة حولها.

11- ما إجراء البلدية حول تلقي الشكاوى من المواطنين حول النظافة؟ وهل تتابعها؟ مع تزويدي بالمدة الزمنية لمعالجتها.

12- هل توجد شركات عقود نظافة تؤخر صرف رواتب العمالة؟ وهل تلقت البلدية شكاوى حول ذلك؟ مع تزويدي بالإجراءات المتخذة.