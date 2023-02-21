دوليات

مؤسسة إيرانية تهدي مهاجم سلمان رشدي قطعة أرض.. مكافأةً له

منذ ساعة واحدة
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أشادت مؤسسة إيرانية بالرجل الذي هاجم سلمان رشدي العام الماضي، وقالت إنها ستمنحه ألف متر مربع من الأراضي الزراعية على سبيل المكافأة، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي، اليوم الثلاثاء، عبر حسابه على تيليغرام.
وخسر رشدي إحدى عينيه كما فقد القدرة على استخدام إحدى يديه عقب الاعتداء عليه فوق خشبة مسرح في إحدى الفعاليات الأدبية، بالقرب من بحيرة إيري بغرب نيويورك في أغسطس.
وكان من المزمع أن يلقي رشدي محاضرة، حينما سارع مطر إلى المنصة وطعنه بحسب ما أعلنته الشرطة ودفع منفذ الهجوم، ويدعى هادي مطر، وهو أمريكي من أصول لبنانية، ببراءته في تهم محاولة القتل والاعتداء من الدرجة الثانية.
وقال محمد إسماعيل زارعي الأمين العام للشبكة الشعبية لتنفيذ فتوى الخميني «نشكر بصدق الشاب الأمريكي على العمل الشجاع الذي قام به وإسعاده المسلمين بفقء إحدى عيني رشدي وتعطيل إحدى يديه».
وأضاف «لم يعد رشدي الآن أكثر من مجرد ميت على قيد الحياة ولتكريم هذا العمل الشجاع سيتم إهداء نحو ألف متر مربع من الأراضي الزراعية لهذا الشخص أو لأي من ممثليه القانونيين».

منذ ساعة واحدة
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صورة studiopress

studiopress

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