مستوطنون يجددون اقتحامهم للمسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

(قنا) – جدد مستوطنون اليوم، اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية، وتلقوا شروحات عن “الهيكل” المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية، في الجهة الشرقية للمسجد وسط استفزاز المصلين.

وواصلت شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل المحتل للمسجد المبارك، ودققت في هوياتهم الشخصية، واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.

فيما جدد المقدسيون دعواتهم لتكثيف الحشد والرباط في المسجد الأقصى، لإفشال اقتحامات المستوطنين ومخططاتهم التهويدية في مدينة القدس.

ومن ناحية أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في ساعة متأخرة من ليلة أمس، خمسة فلسطينيين من القدس المحتلة، بينهم فتى.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي صعدت خلال الأسابيع الأخيرة، من مداهماتها واقتحاماتها للقرى والبلدات بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، كما زادت من وتيرة اعتقالاتها بحق النشطاء والشبان الفلسطينيين.