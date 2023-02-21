مصر.. ضوء أزرق في سماء الإسكندرية يثير الجدل والذعر

• نشطاء ربطوا بين الضوء الأزرق والبرق الزلزالي بعد زلزال تركيا

• آخرون أوضحوا أن الضوء ناتج عن احتفال أقيم بالقرب من حدائق المنتزه

انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بشكل كبير، صور لبقعة ضوء زرقاء في سماء الإسكندرية، ما أثار الجدل والذعر، بعد أن ربطها نشطاء بتوابع الزلزال الأخير الذي ضرب تركيا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور عدة، مشيرين إلى أن سبب الضوء قد يكون البرق الزلزالي الذي يتكون في السماء بسبب الشُحنات الناتجة عن الزلزال، لأن البقعة الزرقاء قد تظهر في أي منطقة تأثرت بالزلزال.

في حين أوضح آخرون أن هذه البقعة ناتجة عن احتفال أقيم في أحد الأماكن بالقرب من حدائق المنتزه، وأنه عبارة عن أضواء ليزر زرقاء تم توجيهها للأعلى، بدليل ظهورها في نطاق شرق الإسكندرية فقط.

وعلق رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية بأن هناك ظاهرة تسمى البرق الأزرق، وإنها تحدث عند وقوع الزلازل الكبيرة، مثل زلزال تركيا”، لافتا إلى أنها حدثت مع الزلزال القوي في تركيا.

وأضاف أن ظاهرة البرق الأزرق تحدث فقط فى أماكن الزلازل الكبيرة جدا مثل زلزال تركيا أو اليابان 2011″.

وأشار إلى أن ما حدث في الإسكندرية فإذا كان قد حدث بالفعل فيجب سؤال المختصين من خبراء الطقس والغلاف الجوي.