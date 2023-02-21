4 لجان برلمانية تعقد اجتماعاتها اليوم الثلاثاء

تعقد اليوم الثلاثاء 4 لجان برلمانية اجتماعاتها لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وتكليفات المجلس لها.

وتناقش لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي تكليف المجلس للجنة ببحث أمر تلوث المياه مع كافة الجهات الحكومية ذات الصلة (مناقشة موضوع المياه المعالجة)، ومجموعة من الاقتراحات برغبة.

ويحضر الاجتماع ممثلو كل من ديوان المحاسبة، ووزارة الأشغال، والهيئة العامة للبيئة، وشركة نفط الكويت.

وتعقد لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل اجتماعا لمناقشة تكليف المجلس للجنة ببحث موضوع تطوير العمل في القطاع التعاوني في عدة نواحي منها تكويت الوظائف ودعم المنتجات والصناعات الوطنية والتوسع في إنشاء وتشغيل الجمعيات التعاونية لتشمل كافة مناطق الكويت.

ويحضر الاجتماع ممثلون عن وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، ومختصون من الهيئة العامة للصناعة، والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.

وتناقش لجنة المرافق العامة، تكليف المجلس للجنة ببحث عدد من الموضوعات الواردة في نص الرسالة التي وافق عليها بجلسته المعقودة بتاريخ 2022/11/1، البند ثالثا الخاص بتطوير قطاع البريد في الدولة.

وتستكمل لجنة التحقيق بشأن الاستبعاد من الدخول في قرعة طلبة ضباط الجيش اجتماعها بحضور العميد الركن خالد شجاع العتيبي، وآمر كلية علي الصباح العسكرية ورئيس لجنة المقابلة الشخصية (النهائية) لدفعة الطلبة الضباط 49.

ويحضر الاجتماع عميد طبيب سعود عبدالعزيز الصايغ، ورئيس اللجنة الطبية لفحص الطلبة الضباط المشكّلة في تاريخ 2022/5/9.