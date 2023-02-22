أميركا تفرض عقوبات على شبكة مكسيكية لتهريب المخدرات

(كونا) – فرضت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء عقوبات على شبكة مكسيكية ضالعة في تهريب أشد أنواع المخدرات فتكا إلى الأراضي الأمريكية.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها أن العقوبات التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الوزارة تطال ستة مواطنين مكسيكيين وأفراد آخرين بولاية سينالوا المكسيكية.

وتشمل العقوبات أيضا ستة كيانات مكسيكية جميعهم ينشطون في تجارة عقاري الميثامفيتامين والفنتانيل وهما من أشد أنواع المخدرات فتكا بالشباب بالولايات المتحدة.

وأوضحت الخزانة الأمريكية أن العقاقير المميتة التي تهربها هذه الشبكة إلى الولايات المتحدة يقودها شقيقان يقيمان في سينالوا بالمكسيك يحولان المواد الكيميائية غير المشروعة المستخدمة في تصنيع المخدرات “مباشرة إلى أيدي أعضاء كارتل سينالوا ومشغلي مختبراتهم الذين يسهلون تهريب تلك المخدرات الفتاكة إلى الولايات المتحدة.