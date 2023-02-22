دوليات

إضراب شامل ونفير عام بالقدس غداً تنديداً بمجزرة الاحتلال الصهيوني في نابلس

منذ ساعتين
0 2 أقل من دقيقة

(أ ش أ) – دعت القوى الوطنية والإسلامية في القدس، اليوم الأربعاء، أبناء العاصمة المحتلة إلى الإضراب الشامل والنفير العام في جميع مناطق وبلدات ومخيمات القدس، غدا، ردا على جرائم الاحتلال الصهيوني اليومية، وآخرها المجزرة التي ارتكبها في نابلس وأدت إلى استشهاد 10 مواطنين.

وقالت القوى، في بيان صحفي، “ندعو أبناء شعبنا في العاصمة المحتلة إلى الاضراب العام والخروج إلى الشوارع وعلى الحواجز الاحتلالية وإعلان حالة النفير العام والتصدي لجرائم الاحتلال في كافة المناطق الفلسطينية، خاصة في القدس المحتلة”. 

واختتمت القوى بيانها بالتأكيد على أن كل هذه الجرائم لن تكسر أو ترهب، الشعب الفلسطيني بل ستزيده إصرارًا على النضال من أجل نيل حريته وإقامة دولته المستقلة.

منذ ساعتين
0 2 أقل من دقيقة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة: نحو 8 ملايين شخص فروا من أوكرانيا منذ بدء الحرب

منذ أسبوعين

الرئيس المصري: نحرص على تطوير التعاون الاقتصادي مع قطر

أكتوبر 29, 2022

باحث هولندي توقّع حدوث زلزال «تركيا وسوريا».. قبل 3 أيام

منذ أسبوعين

الرئيس الشيشاني: لن أخفي نيتي بغزو بولندا.. بعد أوكرانيا

منذ أسبوعين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى