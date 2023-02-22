إلغاء ألف رحلة جوية بسبب عاصفة ثلجية في أميركا 

(كونا) – أعلنت سلطات الطيران الأمريكية اليوم الأربعاء عن إلغاء حوالي 1000 رحلة جوية في الولايات المتحدة تزامنا مع العاصفة الثلجية الشديدة التي تضرب البلاد.

وذكرت شبكة «سي.إن.إن» الإخبارية الأمريكية أن الإضطراب في جدول الرحلات الجوية يأتي بعد إصدار تحذيرات من العواصف الثلجية في 29 ولاية بما في ذلك «كاليفورنيا» و«مينيسوتا» و«ماين» مع تحذيرات من موجة حادة من الجليد والصقيع والبرد الشديد كجزء من العاصفة التي تستمر ثلاثة أيام.

وتتعرض منطقة «مينيابوليس» في «مينيسوتا» لخطر وقوع ما لا يقل عن 15 بوصة من الثلوج حيث حذرت دائرة الطقس الوطنية من أن العاصفة الشديدة ستجلب الثلوج المتراكمة على نطاق واسع الأمر الذي سيسبب حوادث الإنجراف في الطرق.

ووفق تقارير إعلامية فمن المتوقع أن يصل ارتفاع الثلوج إلى 61 سنتيمترا وسرعة الرياح إلى 97 كيلومترا في الساعة في بعض المناطق حتى الخميس.

وتسببت الرياح القوية في انقطاع التيار الكهربائي عن 163 ألف منزل وشركة في ولاية «كاليفورنيا» ودعا مسؤولو المرور في ولايات «مينيسوتا» و«نبراسكا» و«ساوث داكوتا» و«نورث داكوتا» سائقي السيارات إلى القيادة ببطء أو الابتعاد عن الطرق تماما خلال اليومين المقبلين.