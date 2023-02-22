إيران: زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب محافظة فارس

ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجات على مقياس ريختر قرية «درز» في محافظة فارس جنوب غرب البلاد.

وأعلن مركز الزلازل التابع لمعهد الجيوفيزياء بجامعة طهران، أن الزلزال وقع في الساعة الرابعة و41 دقيقة من فجر اليوم الأربعاء في عمق 11 كم من الأرض.

ووقع الزلزال على مسافة 113 كيلومترًا من شمال غربي بندر عباس في جنوب البلاد.

يذكر أن زلزالاً بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر، ضرب صباح أمس الثلاثاء، قرية درز في ضواحي مدينة لارستان بمحافظة فارس.

هذا وأعلن المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر الايراني في محافظة فارس «حسين درويشي» أن مركز الهلال الأحمر بمحافظة فارس مايزال يمرّ في حال التأهب القصوى تحسباً لأي تداعيات ناجمة عن الزلزال.