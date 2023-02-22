استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة 102 آخرين.. في مدينة نابلس

أعلن مسؤولون فلسطينيون استشهاد 9 أشخاص وإصابة 102 آخرين خلال مداهمة نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، الأربعاء.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الكيان الصهيوني الغاصب، حارة الشيخ مسلم على أطراف البلدة القديمة من نابلس، وحاصرت منزلا، وسط إطلاق نار كثيف، قبل أن تنسحب في وقت لاحق.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب، أن عدد الشهداء ارتفع إلى 9 أشخاص.

وأشارت إلى أن عدد المصابين وصل إلى 102 بينهم 6 في حالة حرجة، موزعين على مستشفيات رفيديا الحكومي ومستشفى نابلس التخصصي ومستشفى النجاح ومستشفى الاتحاد النسائي، والعربي التخصصي.