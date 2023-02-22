اقتصاد

الدولار الأميركي واليورو يستقران أمام الدينار

منذ ساعتين
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(كونا) – استقر سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار الكويتي اليوم الأربعاء، عند مستوى 0.306، كما استقر سعر صرف اليورو عند مستوى 0.326 دينار مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني، إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع بنسبة 0.74 في المئة لمستوى 0.371 في حين انخفض الفرنك السويسري بنسبة 0.24 في المئة لمستوى 0.330 دينار في حين استقر الين الياباني عند 0.002 دينار.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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