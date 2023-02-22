دوليات

الصين وروسيا تعلنان رفض «عقلية الحرب الباردة»

منذ 3 ساعات
0 5 أقل من دقيقة

(رويترز) – شددت الصين وروسيا في لقاء بين كبير دبلوماسيي بكين وسكرتير مجلس الأمن الروسي، على ضرورة الحفاظ بـ«حزم» على السلام والاستقرار في إقليم آسيا-الباسيفيك، ومعارضتهما لـ«عودة عقلية الحرب الباردة».

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية، الأربعاء، إن كبير الدبلوماسيين الصينيين وانج يي التقى في موسكو سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف وقادة آلية التشاور الروسية الصينية، وأن الجانبين ناقشا طرق «تحسين الحوكمة العالمية».

وتبادل الجانبان الآراء بشأن الوضع في أوكرانيا، دون ذكر تفاصيل بهذا الشأن.

منذ 3 ساعات
0 5 أقل من دقيقة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

الصين تقدم 6 ملايين دولار مساعدات طارئة لتركيا بعد الزلزال

منذ أسبوعين

امرأة تترأس المحكمة المكسيكية العليا لأول مرّة

يناير 3, 2023

كييف: صواريخ روسية عبرت بالمجال الجوي الروماني قبل دخول أوكرانيا

منذ أسبوعين

الرئيس الفرنسي: تنفيذ برامج جادة للإصلاحات الهيكلية لتعافي لبنان

سبتمبر 21, 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى