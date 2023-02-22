الصين وروسيا تعلنان رفض «عقلية الحرب الباردة»

(رويترز) – شددت الصين وروسيا في لقاء بين كبير دبلوماسيي بكين وسكرتير مجلس الأمن الروسي، على ضرورة الحفاظ بـ«حزم» على السلام والاستقرار في إقليم آسيا-الباسيفيك، ومعارضتهما لـ«عودة عقلية الحرب الباردة».

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية، الأربعاء، إن كبير الدبلوماسيين الصينيين وانج يي التقى في موسكو سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف وقادة آلية التشاور الروسية الصينية، وأن الجانبين ناقشا طرق «تحسين الحوكمة العالمية».

وتبادل الجانبان الآراء بشأن الوضع في أوكرانيا، دون ذكر تفاصيل بهذا الشأن.