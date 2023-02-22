المؤشرات الخليجية تسجل هبوطاً جماعياً

• مؤشر الكويت الأول يتراجع للجلسة الرابعة على التوالي

• مؤشر سوق دبي يسجل أكبر خسارة يومية له في نحو 4 أشهر

• سهم إعمار العقارية يسجل أدنى إغلاق له في 7 أشهر

سجلت المؤشرات الخليجية الرئيسية تراجعاً جماعياً في جلسة الأربعاء بعد الهبوط الحاد للأسواق الأميركية في جلسة الثلاثاء ووسط غياب السوق السعودي عن التداول بمناسبة يوم التأسيس،

بالإضافة إلى استمرار تراجع أسعار النفط وسط ترقب محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي الذي من المرجح أن يلقي الضوء على زيادة الفائدة التالية بالولايات المتحدة، وفقاً لـ «CNBC عربية».

الكويت

وفي بورصة الكويت، فقد مؤشر الكويت الأول مستويات 8200 نقطة منخفضاً بأكثر من 0.7% لي مسجلاً أكبر خسارة يومية له في شهر ونصف ومتراجعاً للجلسة الرابعة على التوالي،

وجاء الضغط من تراجع سهم مجموعة زين الكويتية بنحو 1.4% بالإضافة إلى انخفاض سهم بنك الكويت الوطني بنحو 1.2% مسجلاً أدنى إغلاق له منذ بداية شهر فبراير الحالي.

الإمارات

وتراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.9% مسجلاً أكبر خسارة يومية له في أكثر من 4 أشهر ليغلق عند مستويات 3426 نقطة،

وجاء الضغط بشكل أساسي من سهم إعمار العقارية الذي هبط بأكثر من 2% إلى أدنى مستوياته في قرابة 7 أشهر .

كما تراجع مؤشر فوتسي أبوظبي بنحو 0.6% ليفقد مستويات 9900 نقطة مسجلاً أدنى إغلاق له في أسبوعين،

وجاء الضغط من سهم فيرتيغلوب الذي هبط بأكثر من 2% ليغلق بالقرب من أدنى مستوياته في مدة عام كامل.

قطر

وانخفض مؤشر بورصة قطر بنحو 0.3% متراجعاً للجلسة الثانية على التوالي مع تواصل الضغوط على سهم صناعات قطر والذي تراجع بنحو 0.6%،