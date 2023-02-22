بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 46.4 نقطة

(كونا) – أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على انخفاض مؤشرها العام 46.4 نقطة ليبلغ مستوى 7303.83 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.63 في المئة.

وتم تداول 95.8 مليون سهم عبر 8255 صفقة نقدية بقيمة 25.7 مليون دينار «نحو 77.8 مليون دولار».

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 8.6 نقطة ليبلغ مستوى 5509.45 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.16 في المئة من خلال تداول 45.4 مليون سهم عبر 2876 صفقة نقدية بقيمة 4.8 مليون دينار «نحو 14.5 مليون دولار».

كما انخفض مؤشر السوق الأول 60.4 نقطة ليبلغ مستوى 8163.21 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.73 في المئة من خلال تداول 50.4 مليون سهم عبر 5379 صفقة بقيمة 20.8 مليون دينار «نحو 63 مليون دولار».

في موازاة ذلك انخفض مؤشر «رئيسي 50» 10.8 نقطة ليبلغ مستوى 5647.62 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.19 في المئة من خلال تداول 41.6 مليون سهم عبر 2505 صفقة نقدية بقيمة 4.4 مليون دينار «نحو 13.2 مليون دولار».

وكانت شركات «صكوك» و«الإعادة» و«أركان» و«قيوين أ» الأكثر ارتفاعاً أما شركات «بيتك» و«هيومن سوفت» و«زين» و«وطني» فكانت الأكثر تداولاً لناحية القيمة في حين كانت شركات «الأولى» و«بترولية» و«الإماراتية» و«حيات كوم» الأكثر انخفاضاً.