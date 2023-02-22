ترامب: علاقتي جيدة للغاية مع بوتين.. والحرب لم تكن لتحدث في عهدي

أشار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى إقامته «علاقة جيدة للغاية» مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد قيام الرئيس جو بايدن بزيارة تاريخية لأوكرانيا مع مرور عام على الغزو الروسي.

وفي حديثه في تجمّع حاشد في فلوريدا، ادعى ترامب مرة أخرى بلا أساس أن الحرب لم تكن لتحدث في عهده، وقال «لم يكن بوتين ليغزو أوكرانيا أبداً لو كنت رئيساً، لقد كانت لدي بالفعل علاقة جيدة للغاية».

وأشار الرئيس الأميركي السابق، إلى أن الولايات المتحدة كدولة في «تدهور خطير»، وأوضح أن 4 سنوات أخرى في ظل قيادته من شأنها أن تصلح الأمور، حسبما أفادت صحيفة الإندبندنت.

وعندما سُئل عن سبب ثقته في بوتين أكثر من تقييم مجتمعه الاستخباراتي بأن روسيا تدخلت في انتخابات عام 2016، وأقر ترامب بأن ذلك السؤال كان صعباً، قائلاً: «لقد انفجر كل شيء. لكن هذا جيد، اتضح أنني كنت على حق. كان محقاً في ذلك أيضاً».

وعن أوكرانيا، قال ترامب إن استمرار الدعم المالي لكييف يؤخر حل الصراع في أوكرانيا، معرباً عن ثقته في قدرته على حل هذا الأمر كرئيس في غضون 24 ساعة فقط.

وأضاف حسب ما ذكرت قناة العربية «أعتقد أنه يمكنني حل هذه المشكلة في غضون 24 ساعة. لكن الاستمرار في ضخ الأموال يعني تأخير التسوية. إنه يؤخر أشياء كثيرة، ولكنه يؤدي أيضاً إلى مقتل المزيد والمزيد من الأشخاص كل يوم.. يمكنني حل هذا الصراع في يوم».