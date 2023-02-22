تركيا تشيد بتضامن الاتحاد الأوروبي معها جراء الزلزال المدمر 

(كونا) – أشاد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الأربعاء بالتضامن الكبير الذي أبداه الاتحاد الأوروبي تجاه تركيا عقب الزلزال المدمر الذي ضربها في الـ6 من فبراير الجاري.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين أوغلو ومفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الجوار والتوسيع أوليفر فارهيلي ووزير التنمية والتعاون الدولي والتجارة الخارجية السويدي جون فورسيل في العاصمة التركية أنقرة.

وقال أوغلو حسب ما نقلته وكالة اناضول التركية للانباء ان الاتحاد الأوروبي أبدى تضامنا كبيرا مع تركيا في هذا الوقت الصعب مضيفا أن 1750 شخصا جاؤوا للمشاركة في أعمال البحث والإنقاذ بمناطق الزلزال في إطار آلية الدفاع المدني لدى الاتحاد الأوروبي.

وكشف أن هؤلاء الأشخاص ساهموا في إنقاذ 79 مواطنا تركيا من تحت الأنقاض معربا عن شكره لمختلف المؤسسات الأوروبية والساسة الذين أعربوا عن دعمهم لتركيا عقب الزلزال.

