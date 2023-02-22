فلسطين تطلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الجامعة العربية لبحث مواجهة العدوان الإسرائيلي

(كونا) – أعلن مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح اليوم الأربعاء تقديم مذكرة رسمية بطلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين لبحث مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم على مدينة (نابلس) بالضفة الغربية وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة.

وذكر السفير اللوح في تصريح صحفي أن الطلب الفلسطيني بعقد دورة غير عادية «بأقصى سرعة» لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين لبحث سبل التحرك العربي والدولي لمواجهة العدوان الإسرائيلي.

وأوضح أن الاجتماع العاجل سيبحث أيضا طلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ضد هذا العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد والذي نتج عنه ارتكاب «مجزرة بشعة» راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى من المواطنين الفلسطينيين.

وأكد أهمية أن ينتج عن الاجتماع قرارات وإجراءات عملية ترتقي إلى مستوى هذا الحدث الكارثي غير المسبوق وذلك لتوصيل رسالة عربية موحدة من الجامعة العربية تؤكد ضرورة توفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني ضد مثل هذه الممارسات الممنهجة والانتهاكات المتواصلة والخطوات التصعيدية الخطيرة.

وشدد السفير الفلسطيني على أن «الهجمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من قبل حكومة يمينية إرهابية تتطلب تحركا سريعا لإتخاذ إجراءات لمنع استمرار هذه الجرائم اليومية» مؤكدا أهمية الضغط الفوري لوقف ما تمارسه سلطات الاحتلال ومساعدة قطعان المستوطنين ووقف ممارساتهم الإجرامية ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على مدينة (نابلس) بالضفة الغربية اليوم الأربعاء إلى عشرة شهداء و102 مصاب.