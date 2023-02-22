مصر تطرح أول إصدار للصكوك الإسلامية السيادية في تاريخها بقيمة 1.5 مليار دولار

(كونا) – اعلن وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط اليوم الأربعاء، طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ مصر بقيمة 1.5 مليار دولار أميركي، مبينا أن قيمة الاكتتاب بلغت نحو 6.1 مليار دولار.

وقال معيط في بيان صادر عن وزارة المالية إن تكلفة الإصدار كانت أقل من العائد المطلوب على السندات في الأسواق الثانوية الدولية بأكثر من 70 نقطة حيث تم خفض سعر العائد على الطرح بنحو 72.5 نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح عند مستوى 11.675 في المئة ليغلق تسعير الإصدار عند 11 في المئة.

وأضاف أن هذا الإصدار شهد إقبالا ملحوظا حيث تقدم أكثر من 250 مستثمرا بمختلف أسواق المال العالمية بطلبات شراء.

ولفت معيط الى أن هذا الإصدار جذب قاعدة جديدة من المستثمرين بدول الخليج وشرق آسيا إلى جانب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية إضافة الى جودة نوعية المستثمرين التى شهدها الطرح المتمثلة فى مدير الأصول وصناديق التقاعد وصناديق التأمين والاستثمار والبنوك.

وذكر أن النجاح فى طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية يأتي في ظل ظروف اقتصادية وسياسية عالمية مضطربة وارتفاع تكلفة التمويل نتيجة لموجة تضخمية حادة على نحو يبعث برسالة ثقة قوية من أسواق المال العالمية والمستثمرين في الاقتصاد المصري ومستقبله وقدرته على التعامل المرن مع التحديات الداخلية والخارجية.

ونجحت مصر في إنشاء برنامج دولي لإصدارات الصكوك السيادية لعدة سنوات مقبلة بقيمة خمسة مليارات دولار وتم تسجيله في بورصة لندن بتاريخ 14 فبراير الحالي وفقا لما هو متبع في الإصدارات الدولية للسندات كونه أول إصدار للصكوك الإسلامية السيادية فى مصر.