مجلس الأمة

3 لجان برلمانية تجتمع اليوم الأربعاء

منذ ساعتين
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تعقد 3 لجان اجتماعاتها اليوم الأربعاء، لمناقشة الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها وتكليفات المجلس لها.

وتناقش لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد اقتراحا بقانون في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات والاختبارات.

ويحضر الاجتماع وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والمختصون.

وتعقد لجنة شؤون ذوي الإعاقة اجتماعا للتصويت على مشروع القانون والاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعددها (17) اقتراحاً بقانون.

وتناقش لجنة شؤون الإسكان والعقار تكليف المجلس اللجنة بدراسة وبحث أسباب ارتفاع تكلفة تشغيل الأيدي العاملة ومواد البناء والمعالجات اللازمة لتلافي هذه الارتفاعات، بحضور ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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