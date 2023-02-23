أسعار النفط ترتفع وتُنهي 6 أيام من الخسائر.. و«برنت» عند 80.62 دولار

ارتفعت أسعار النفط على نحو طفيف في معاملات آسيوية ضعيفة اليوم الخميس، منهية 6 أيام من الخسائر التي عززتها مخاوف متزايدة من أن رفع البنوك المركزية أسعار الفائدة بمعدلات أكبر قد يضغط على النمو الاقتصادي ويعزز الطلب على الوقود.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت سنتين اثنين إلى 80.62 دولاراً للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 9 سنتات أو 0.1% إلى 74.04 دولاراً للبرميل.

وكشف بيان أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الفدرالي أن غالبية مسؤولي البنك اتفقوا على أن مخاطر التضخم المرتفع لا تزال عاملا مهما في صياغة السياسة النقدية، الأمر الذي يبرر استمرار رفع الفائدة لحين السيطرة عليه.

وتواجه أسعار النفط ضغوطاً بفعل مؤشرات على زيادة مخزونات الخام.

وذكرت مصادر في السوق نقلاً عن بيانات معهد البترول الأميركي أن مخزونات الوقود زادت 9.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي.