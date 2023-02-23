دوليات

إيران: إصابة وزير الرياضة ومقتل مساعده إثر تعرض مروحية كانت تقلهم لحادث جنوبي البلاد 

منذ ساعتين
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(كونا) – أعلنت السلطات الايرانية اليوم الخميس إصابة وزير الرياضة والشباب الإيراني حميد سجادي ومقتل مساعده إثر تعرض مروحيتهم لحادث أثناء هبوطها بمحافظة (كرمان) جنوبي البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (ارنا) عن مصادر طبية بمحافظة كرمان القول إن وزير الرياضة الذي تعرض لإصابة في الرأس ونزيف بالدماغ وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج في حين توفي مساعده إسماعيل أحمدي إثر إصابته في الحادث.

وأوضحت الوكالة أن المروحية التي كانت تقل الوزير والوفد المرافق له ارتطمت بالأرض أثناء هبوطها في ملعب رياضي بمدينة (بافت) بمحافظة كرمان.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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