الدولار الأميركي يرتفع أمام الدينار.. واليورو ينخفض

(كونا) – ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار الكويتي اليوم الخميس بنسبة 0.07 في المئة ليبلغ مستوى 0.306 دينار فيما انخفض سعر صرف اليورو بنسبة 0.29 في المئة ليبلغ مستوى 0.325 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس الأربعاء.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض بنسبة 0.37 في المئة إلى مستوى 0.369 كما انخفض الفرنك السويسري بنسبة 0.28 في المئة إلى مستوى 0.329 دينار فيما ارتفع الين الياباني بنسبة 0.14 في المئة إلى 0.002 دينار.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.